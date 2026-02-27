Comunali Anna Nucera presenta le liste e dice pronta a correre da solaforse

A pochi giorni dalle elezioni comunali a Reggio Calabria, Anna Nucera ha presentato le liste della sua candidatura e ha dichiarato di essere pronta a correre da sola, anche se non esclude alleanze future. Le urne saranno aperte il 24 e 25 maggio, quando i cittadini della città saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco. La campagna elettorale si avvicina alla fase finale.

Siamo quasi ai blocchi di partenza: il 24 e 25 maggio, Reggio Calabria sceglierà il suo nuovo primo cittadino. Lo scenario è vasto e variegato: primarie del centrosinistra previste per il 15 marzo, candidati autonomi, movimenti civici pronti a giocarsi la partita e l’incognita del candidato per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Comunali, Anna Nucera presente le liste e di dice "pronta a correre da sola...forse"Siamo quasi ai blocchi di partenza: il 24 e 25 maggio, Reggio Calabria sceglierà il suo nuovo primo cittadino. Elezioni, al tavolo progressista Progetto Reggio c'è ma lavora già alle liste per Anna NuceraProgetto Reggio, il movimento civico nato per sostenere la candidatura di Anna Nucera come sindaca alle prossime comunali, sta preparando le liste... Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento. Temi più discussi: Inizia la sfida, la candidata a sindaca Nucera presenta i primi simboli delle liste a sostegno; Comunali a Reggio, tempo di scelte. Muraca indeciso sulle primarie, Anna Nucera presenta la candidatura; Elezioni comunali a Reggio: venerdì 27 febbraio presentazione delle liste a sostegno di Anna Nucera; Primarie a Reggio, Casa Riformista lancia la candidatura di Muraca. Comunali Reggio, Anna Nucera schiera le liste: ‘Saranno almeno 8. Priorità qualità della vita’ – VIDEODialogo aperte con altre forze, l'idee delle 10 libere nei primi 100 giorni e sulla rappresentanza femminile: Possibile non ci sia mai stata una sindaca? Siamo in grado di cose impensabili ... citynow.it Comunali a Reggio, tempo di scelte. Muraca indeciso sulle primarie, Anna Nucera presenta la candidaturaCentrosinistra in fermento, Anna Nucera e Giovanni Muraca vicini a scelte definitive. Comunicato intanto il termine ultimo per ufficializzare l'adesione alle primarie ... citynow.it CityNow. . #ReggioCalabria verso il voto: Anna Nucera presenta i simboli delle sue prime quattro liste. di Domenico Suraci Link all'articolo nel 1° commento - facebook.com facebook Centrosinistra in fermento, Anna Nucera e Giovanni Muraca vicini a scelte definitive. Comunicato intanto il termine ultimo per ufficializzare l'adesione alle primarie x.com