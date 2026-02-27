Nella partita tra Como e Lecce, la difesa del Como si presenta come un vero e proprio ostacolo per gli avversari, con 13 partite senza subire gol. Solo l'Inter ha fatto meglio in questa stagione con 14 clean sheet. Dopo una squalifica, torna in campo il difensore Fabregas, mentre Nico Paz cerca di trovare la rete per sbloccarsi.

Solo l'Inter (14) ha registrato più clean sheet del Como (13) in Serie A. Dopo la squalifica riecco il trequartista argentino Il Como ospita al Sinigaglia il Lecce per la 27esima giornata di Serie A: fischio d'inizio sabato alle 15. La squadra di Fabregas arriva dall'ottimo successo per 2-0 contro la Juventus, Nico Paz e compagni sono sesti in classifica - in piena zona Europa - con 45 punti. Gli uomini di Di Francesco hanno perso 2-0 contro l'Inter e sono terzultimi. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Como-Lecce. Solo l'Inter ha registrato più clean sheet (14) del Como (13) in questo campionato. Numeri alla mano però la squadra di Fabregas ha vinto solo una delle ultime cinque partite al Sinigaglia (6-0 contro il Torino), poi sono arrivati due pareggi e due sconfitte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como-Lecce, il pronostico: la difesa di Fabregas è un muro e Nico Paz prova a sbloccarsi

Leggi anche: Juventus-Como, l’ora della verità: Spalletti rivoluziona la difesa, Fabregas senza Nico Paz

Lecce Como 0-3: Nico Paz, Ramon e Douvikas stendono Di Francesco (espulso). Fabregas accorcia sulla Juvedi Redazione JuventusNews24Lecce Como 0-3: Nico Paz, Ramon e Douvikas stendono Di Francesco (espulso).

Temi più discussi: Pronostico Como-Lecce: analisi, quote e consigli; Serie A, Lecce – Inter: pronostico e probabili formazioni; Schedina 27a giornata di serie A 2025/26; Pronostico Fiorentina-Pisa quote analisi 26ª giornata Serie A.

Pronostico Como-Lecce: sfida alla storia per agganciare il treno ChampionsComo-Lecce è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Pronostico Como vs Lecce – 28 Febbraio 2026Il Serie A propone una sfida interessante fra Como e Lecce, in programma il 28 Febbraio 2026 alle 15:00 allo storico Stadio Giuseppe Sinigaglia. Una partita ... news-sports.it

Il doppio ex Ardito: «Lecce e Como due club agli antipodi per filosofia societaria» x.com