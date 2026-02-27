Il golfista italiano si trova attualmente in ospedale a Stellenbosch, dove era in programma la sua partecipazione a un importante torneo. Le sue condizioni sono oggetto di aggiornamenti, mentre si attende un quadro più chiaro sulla situazione. La sua presenza in campo è stata sospesa a causa di problemi di salute che richiedono cure mediche. Restano in attesa ulteriori notizie sulla sua condizione.

Il golfista azzurro Andrea Pavan si trova ricoverato in ospedale a Stellenbosch, dove avrebbe dovuto prendere parte all’Open del Sudafrica. È rimasto vittima di un grave incidente: è precipitato per circa due piani e mezzo nel vano di un ascensore. Sottoposto a un lungo intervento chirurgico durato sei ore, è stato operato alla spalla — dove i medici hanno applicato una placca — e alla schiena. Dopo l’operazione è vigile, riesce a muovere le gambe nonostante gli effetti dell’anestesia e ha già parlato in videochiamata con i figli. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Pavan dovrà rimanere in Sudafrica per circa sei settimane per monitorare il decorso post-operatorio e iniziare la riabilitazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Come sta il golfista azzurro Andrea Pavan? Cosa è successo

