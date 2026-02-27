come sopravvivere ai dazi doganali

Le imprese italiane che esportano negli Stati Uniti devono affrontare i dazi doganali attraverso diverse strategie. La riqualificazione dell’origine delle merci, l’utilizzo di regimi sospensivi, le semplificazioni AEO e lo sdoganamento centralizzato sono strumenti adottati per facilitare le operazioni. È fondamentale pianificare attentamente filiera, valore e provenienza dei prodotti per ridurre gli effetti dei dazi e mantenere la competitività sul mercato.

Una delle principali aree di intervento è la riqualificazione dell’origine, che prevede la disaggregazione della filiera – nel pieno rispetto delle disposizioni di riferimento – per modificare il luogo dove avviene l’ultima lavorazione sostanziale, al quale è attribuita l’etichetta «Made In». Una diversa opzione che le aziende italiane possono valutare è realizzare direttamente il prodotto in territorio statunitense. Si tratta di una soluzione che, tuttavia, potrebbe essere meno conveniente per chi ha un brand molto forte legato al Made in Italy. Ad ogni buon conto, sono diverse le strategie a disposizione delle imprese che esportano negli... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

