La gonna sottoveste è tornata di moda nell’inverno 2026, diventando un elemento chiave nel guardaroba di molte fashioniste. Si indossa spesso sotto gonne lunghe o come capo da sola, grazie alla sua versatilità. Le tendenze suggeriscono di combinarla con maglie a collo alto, giacche oversize o cappotti eleganti. La stratificazione permette di creare look diversi, dal più sensuale al più casual.

Oramai non è più un segreto, e in nessun senso: dopo aver fatto capolino per qualche tempo da dietro al bavero dei capispalla e da sotto ai tanti abiti trasparenti, questo inverno la lingerie ha definitivamente abbandonato il cassetto e si sfoggia alla luce del sole, che, seppur fioca, è comunque sufficiente a darle il giusto spazio. In coda a sensualissimi slip dress e top dalle spalline filiformi, si è visto un esercito di gonne in satin e pizzo, o anche solo semplicemente bordate, calcare la passerella ed avanzare poi con lo stesso passo deciso — ma felino — verso le strade delle grandi città. Come ha potuto l’intimo in bella vista sopravvivere alle temperature artiche della fredda stagione 2026? Grazie all’arte del layering; perché di questo si tratta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come si indossa (e stratifica) la gonna sottoveste nell’inverno 2026: guida al capo più chic e sensuale

