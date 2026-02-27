Come è fatto il nuovo ponte di Firenze | peso lunghezza a chi serve e quante corsie avrà

A Firenze è stato inaugurato un nuovo ponte che collega le zone di Gavinana e Bellariva. L’opera, realizzata dopo 45 anni, ha una lunghezza di circa 300 metri e un peso stimato di oltre 10.000 tonnellate. Il ponte dispone di tre corsie, destinato a migliorare la viabilità tra le due parti della città e ad accogliere il traffico quotidiano.

Firenze, 27 febbraio 2026 – Un ponte che unisce le sponde di Gavinana e Bellariva. Dopo 45 anni una nuova opera che solca l’Arno viene varata a Firenze. L’infrastruttura la cui “posa” è avvenuta nella mattina di venerdì 27 febbraio è il tredicesimo ponte della città. Un’opera che è complementare alla costruzione della nuova linea della tramvia, costruzione che è in corso. Un ponte che servirà al traffico veicolare: con la tramvia che passerà dal ponte Da Verrazzano, c’era necessariamente bisogno di un nuovo collegamento sostitutivo per le auto. Ed ecco appunto il nuovo ponte. Nuovo ponte di Firenze: il timelapse della maxi installazione (atex. 🔗 Leggi su Lanazione.it

FIRENZE ED UNA GIORNATA STORICA, VARATO IL NUOVO PONTE SULL’ARNO DOPO 45 ANNI DALL’ULTIMO. Curiosi (tantissimi), criticoni (tanti), semplicemente fiorentini. I dettagli dell’operazione nell’articolo. - facebook.com facebook

#Tramvia #Firenze, varato il nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e l’Anconella. Completata la rototraslazione dell’impalcato lungo 140 metri. @EugenioGiani: “Un elemento simbolico della nuova tranvia”. Aperto anche il sondaggio per scegliere il nome bit.ly/po x.com