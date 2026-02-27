Combinata nordica Herola brucia Lamparter in volata nell’Individual Compact di Bad Mitterndorf

In Bad Mitterndorf si è conclusa la gara di combinata nordica Individual Compact, valida come penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Ilkka Herola ha conquistato la vittoria in volata, battendo Lamparter, che si è piazzato secondo. La competizione ha visto protagonisti atleti di alto livello in una prova che ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso fino all'ultimo secondo.

Va in archivio con la vittoria in volata di Ilkka Herola l'Individual Compact sperimentale di Bad Mitterndorf, valevole come terzultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Quest'oggi ha fatto il suo debutto assoluto nel circuito maggiore il format di gara con salto da trampolino di volo e a seguire un segmento di fondo sulla distanza dei 7,5 chilometri. Seconda vittoria individuale della carriera in Coppa del Mondo per il trentenne finlandese, reduce dalla doppia medaglia olimpica (bronzo nella Gundersen con salto da Large Hill e argento nella Team Sprint) conquistata ai Giochi di Milano Cortina 2026, che ha recuperato sugli sci stretti i 12 secondi che lo separavano dal leader Johannes Lamparter dopo il segmento di salto bruciando poi il padrone di casa austriaco allo sprint conclusivo.