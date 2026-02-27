Due uomini armati hanno fatto irruzione in una banca di San Zaccaria, bloccando i clienti in una saletta e portando via circa 30 mila euro prima di dileguarsi. La rapina si è svolta in modo rapido e senza incidenti, lasciando i testimoni scioccati. Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute per avviare le indagini.

Sono entrati, si sono coperti in volto con scaldacollo e cappellini e sono fuggiti con un bottino di almeno 30 mila euro. Un colpo, quello messo a segno nella tarda mattinata di mercoledì scorso alla filiale di via Dismano a San Zaccaria della Cassa di Ravenna, durato almeno una quindicina di minuti. Una infinità, probabilmente indice di una conoscenza tecnica su taluni meccanismi; di fatto per potere agire indisturbati, i malviventi hanno dovuto sistemare i clienti presenti in quel momento in filiale (tre) e quasi tutti i dipendenti al lavoro (tre) in una stanza in attesa che il meccanismo con temporizzazione facesse aprire lo specifico cassetto con i soldi entro un quarto d’ora appunto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpo in banca a San Zaccaria. Chiudono i presenti in una saletta e scappano con 30 mila euro

San Vincenzo | Armati di taglierino rapinano una banca: colpo da 300mila euroRapina alla filiale di San Vincenzo della Castagneto Banca nella mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre.

Colpo da 300mila euro in una banca di San Vincenzo: sequestrati tre funzionari e tre clientiSAN VINCENZO — Un colpo fulmineo, studiato nei minimi dettagli e messo a segno con una freddezza disarmante, ha scosso nella mattinata di oggi (29...

Temi più discussi: Colpo in banca a San Zaccaria. Chiudono i presenti in una saletta e scappano con 30 mila euro; Ziano, foro nel muro per puntare alla cassaforte della banca; Rapina in banca a Ponte S. Giovanni; Si finge cliente e rapina la banca: il colpo a Ponte San Giovanni.

Si nasconde in banca e tenta il colpo di notte: arrestato 24enne a MilanoRipreso dalle telecamere mentre cercava di forzare le cassette di sicurezza: bloccato dai carabinieri all’alba ... laprovinciadivarese.it

Colpo in banca a Mineo, in due incastrati dalle telecamere: le indagini sul postoCarabinieri Catania Stazione Piazza Dante (repertorio)Carabinieri Catania Stazione Piazza Dante (repertorio) La Procura della ... msn.com

La Cripta sommersa San Zaccaria X - XI secolo Venezia x.com

Elégance a San Zaccaria........... JR Créations 2026 - facebook.com facebook