colloqui fiorentini duemila studenti con il sogno di saba

27 feb 2026

A Firenze si sono svolti i colloqui dedicati a studenti interessati alla figura di Saba, coinvolgendo circa duemila giovani provenienti da diverse scuole. L'iniziativa ha previsto incontri e approfondimenti con esperti del settore, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi e scoprire aspetti meno noti della vita e delle opere del poeta. L’evento si è concluso con un momento di riflessione collettiva.

Quante volte a scuola ci siamo annoiati ascoltando una lezione di letteratura? E in quanti non hanno amato Umberto Saba, che spesso si ricorda solo per aver scritto "la rima fiore amore, la più antica difficile del mondo"? Anche per questo è stato scelto come protagonista della 25esima edizione de ’I Colloqui Fiorentini – Nihil Alienum’, la kermesse nazionale che l’associazione degli insegnanti Diesse Firenze e Toscana, insieme a Fondazione Cr Firenze, dedica agli studenti e ai docenti delle scuole superiori. Una edizione dal titolo ’Scavar devi profondo, come chi cerca un tesoro’ che arriva dopo quella su Pasolini dello scorso anno e che segna un traguardo importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

