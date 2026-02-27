Collaborazioni scientifiche | docenti e rettori di 10 università tra Albania Kosovo e Serbia in città

A Brindisi si sono conclusi i lavori del workshop internazionale promosso dall’Università del Salento, che ha riunito docenti e rettori di dieci università provenienti da Albania, Kosovo e Serbia. L’evento si è concentrato sul rafforzamento delle collaborazioni tra le istituzioni accademiche per favorire lo scambio di conoscenze e avviare nuove partnership nel settore scientifico.