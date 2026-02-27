Cody Rhodes ha commentato la situazione attuale in WWE, sottolineando come manchi la presenza di John Cena. Ha inoltre osservato che la leadership dello spettacolo si sta orientando verso un approccio più pratico, privilegiando i risultati concreti rispetto alle promesse fatte ai fan. La sua analisi si concentra sulle differenze nel modo in cui viene gestito il brand e sui cambiamenti nelle dinamiche interne.

In WWE sta prendendo forma una nuova sensibilità di leadership, centrata sull’azione concreta piuttosto che sulle promesse. Cody Rhodes sta dimostrando di guidare la squadra con l’esempio, affrontando ogni giornata con disciplina, preparazione e una disponibilità continua ad accogliere un calendario sempre più serrato. Il contesto è reso ancor più significativo dall’addio ai vertici di riferimenti storici come John Cena, che ha ridato spazio a una nuova generazione di lottatori. La prospettiva di Rhodes sulla guida si concentra sull’etica del lavoro, sulla preparazione e sulla gestione dell’impegno, elementi chiave per mantenere alto il livello operativo della federazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Cody Rhodes: "In WWE manca la presenza di John Cena

WWE: Cody Rhodes in lacrime per l’ultimo match di John Cena“È davvero difficile da spiegare, pensando a tutti gli aspetti positivi che ha portato alla nostra industria e a come l’abbia lasciata migliore di...

WWE: Cody Rhodes supera John Cena, è lui il volto di Make-A-Wish nel 2025La WWE vanta una lunga e solida collaborazione con Make-A-Wish, e nel corso degli anni molte Superstars hanno esaudito tantissimi desideri con grande...

Cody Rhodes Realizing John Cena Retired

Temi più discussi: La modalità The Island di WWE 2K26 è stata presentata con un trailer da Cody Rhodes; CM Punk, Cody Rhodes, Drew McIntyre e Randy Orton: il grande wrestling a Torino in primavera; WWE 2K26 The Island Ringside Report, narrato da Cody Rhodes; Cody Rhodes svela il suo piano di uscita dalla WWE: Sarà l'ultima volta.

WWE: È arrivato il momento di vedere un Cody Rhodes heel a WrestleMania?Da quando è tornato in WWE a WrestleMania 38 nel 2022, Cody Rhodes è diventato uno dei babyface più forti e protetti dell’era moderna. The American Nightmare ha fatto ciò che nella sua prima run (te ... zonawrestling.net

Il vuoto dopo John Cena, tutta la leadership di Cody RhodesCody Rhodes ammette che, dopo l'addio di John Cena, lo spogliatoio ha perso un po' di leadership: chi si farà avanti? spaziowrestling.it

In una recente intervista, CODY RHODES ha giurato lealtà eterna alla WWE. L'American Nightmare ha infatti detto che non sa quando arriverà il momento del suo ritiro, aggiungendo però che il prossimo contratto che firmerà sarà l'ultimo della sua carriera, dic - facebook.com facebook