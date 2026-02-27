Cochi Ponzoni si è sposato tre volte e ha quattro figlie ecco chi sono

Cochi Ponzoni, comico e attore italiano, ha avuto tre matrimoni e quattro figlie. Ha divorziato due volte da donne di cui non sono mai state divulgate le identità. La sua vita privata comprende anche quattro figlie, di cui si conoscono i nomi e le età. La sua carriera si intreccia con la sua storia personale, che ha visto diverse relazioni e cambiamenti.

Cochi Ponzoni, noto comico e attore, ha alle spalle due matrimoni falliti con due donne di cui l’identità è rimasta sempre segreta. La prima moglie gli ha dato tre figlie: Eleonora, Federica e Benedetta. Con la seconda moglie, invece, ha dato alla luce una quarta figlia di nome Vera. Si è risposato anche una terza volta e finalmente ha trovato l’amore. Convive con la sua ultima moglie con cui è davvero felice, ma anche la sua identità è rimasta segreta. Le figlie lo hanno reso nonno di quattro nipoti: Arturo, Raimondo, Giulia e Martina. Della sua nuova moglie non si sa molto. Quello che è certo è che con lei ha ritrovato la serenità e si sente completo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Cochi Ponzoni: Jannacci un fratello maggiore/ Mangiando la cassoeula nacque La vita l’è belaL'amico di Pozzetto, Chochi Renato, intervistato stamane dal quotidiano Il Giornale: ha ripercorso i 60 anni della sua carriera, ecco le sue parole Cochi Ponzoni, storico amico di Pozzetto, si è ... ilsussidiario.net

Ligera County Fam. a Sanremo 2026: chi sono gli artisti che duettano con J-Ax, da Cochi Ponzoni a Paolo JannacciSi vociferava che sarebbe stato proprio quest'ultimo duo ad affiancare il rapper venerdì all'Arison, invece la formazione è più ampia. Dietro al nome Ligera County Fam, si nascondono infatti Cochi ... corriere.it

Cochi Ponzoni nomina tutti grandissimi nomi che sono passati anche dal palco di #Zelig Zelig 30 vi aspetta in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook

J-Ax svela la Ligera County Fam per Sanremo 2026: con lui Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci. Serata cover con “E la vita, la vita” in versione inedita. Questa scelta vi incuriosisce o vi sa di nostalgia x.com