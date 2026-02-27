Coalizioni ampie e immaginazione Così si resiste alla deriva di Trump

In un momento di crescente tensione politica, si nota come alcune forze tentino di mantenere l’unità di fronte a sfide inaspettate. La situazione si evolve rapidamente, con numerosi attori coinvolti che cercano di resistere alle spinte più estreme. Le dinamiche sono complesse e spesso imprevedibili, lasciando aperte molte domande sul futuro della scena politica locale e internazionale.

Il presidente americano vuole essere il signore della guerra e della pace, fare tanti soldi ed essere popolare. Tutto non si può Uzhorod, Ucraina. A Donald Trump non sta riuscendo molto bene il suo esperimento fascista. E' emerso chiaramente dal suo discorso sullo stato dell'Unione, carico di atmosfere fasciste ma che in definitiva ha restituito l'immagine di un bullo a corto di fiato. Il problema del presidente americano non è con l'idea di fascismo in sé, che gli si addice. Il fascismo celebra un leader che trascende la legge e mira a unire il popolo al suo destino. Nega la verità in favore di grandi narrazioni sulla lotta contro un nemico designato.