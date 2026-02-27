Co-progettazione centro famiglie Marcella Di Levrano | consorzio Ats Br4 pubblica avviso

Il Consorzio ATS BR4 ha pubblicato un avviso per coinvolgere gli Enti del Terzo Settore nella co-progettazione e gestione del Centro Servizi per le Famiglie “Marcella Di Levrano” a Mesagne. La manifestazione di interesse mira a individuare organizzazioni interessate a collaborare nell’ambito del sistema integrato di welfare. L’obiettivo è definire le modalità di partecipazione e avviare le attività del centro.

L’iniziativa punta a rafforzare i servizi di sostegno alla genitorialità e al benessere familiare, con un’attenzione particolare all’innovazione sociale L’iniziativa coinvolge i Comuni di Cellino San Marco, Erchie, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna e punta a rafforzare i servizi di sostegno alla genitorialità e al benessere familiare, con un’attenzione particolare all’innovazione sociale. Il progetto avrà una durata di 12 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno, con uno stanziamento complessivo di 126.000 euro. Tra le attività previste: sostegno e accompagnamento alla genitorialità, prevenzione del disagio familiare, promozione della cultura della partecipazione, dell’accoglienza e del mutuo aiuto tra famiglie. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

