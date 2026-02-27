Clima controllato fotovoltaico e nuove celle frigorifere | il Mercato ortofrutticolo si prepara alle sfide del futuro

Il Mercato ortofrutticolo di Cesena avvia un intervento di ammodernamento che prevede l’installazione di sistemi di clima controllato, pannelli fotovoltaici e nuove celle frigorifere. Il progetto, finanziato dal Pnrr e promosso da Filiera ortofrutticola romagnola Spa, mira a migliorare le infrastrutture e aggiornare la logistica del mercato. Le opere sono attualmente in corso e coinvolgono diverse aree della struttura.

Il Mercato ortofrutticolo di Cesena si prepara a cambiare volto. Con il progetto Pnrr 'Il Mercato verso la logistica e il lavoro del futuro', promosso da Filiera ortofrutticola romagnola Spa, è entrata nel vivo una delle più importanti operazioni di ammodernamento della struttura degli ultimi.