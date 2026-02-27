Nella classifica FIMI dei singoli dal 20 al 26 febbraio 2026, i brani di Sanremo 2026 occupano le prime posizioni. In cima alla lista si trova il brano di Fedez e Masini, che guida la classifica. La settimana vede quindi la presenza significativa dei pezzi presentati al festival musicale, con numerosi titoli che si posizionano tra le prime posizioni.

Classifica FIMI, i brani di Sanremo 2026 dominano nei singoli. In testa Fedez & Masini La Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 20 al 26 febbraio 2026 canta il Festival di Sanremo. Quasi tutti i brani della kermesse canora sono entrati nella Top100 dei singoli, dove a dominare ci sono Fedez & Masini con Male necessario, com'è accaduto ieri su Spotify.

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI, i brani di Sanremo 2026 dominano nei singoli. In testa Fedez & Masini

Scopri le posizioni dei nostri artisti in classifica Fimi scorrendo il carousel! SINGOLI #1 FEDEZ & MASINI - MALE NECESSARIO #3 SAYF - TU MI PIACI TANTO #6 SERENA BRANCALE - QUI CON ME #7 FULMINACCI - STUPIDA SFORTUNA #9 ARISA - MAGI - facebook.com facebook

La classifica #FIMI della settimana 9 #Esibizionista è preceduta da 11 new entry #Annalisa #News x.com