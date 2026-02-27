Samuray Jay si aggiudica la vittoria della giornata nel Fantasanremo, mentre Leo Gassmann conquista il secondo posto. La classifica si svela a metà percorso e il clima tra i partecipanti si fa più acceso. Con il Festival che si avvicina alla conclusione, l’attenzione si sposta anche sulle performance del fantasy. La competizione tra gli appassionati si intensifica mentre si avvicina il momento decisivo.

Siamo ufficialmente al giro di boa. E se al Festival si inizia a respirare aria da finale, al FantaSanremo la tensione è già altissima. Con due serate ancora da giocare — quella delle cover, storicamente imprevedibile, e il gran finale — la classifica è tutt’altro che congelata. Ma intanto, dopo la terza serata, in testa ci sono sempre loro: LDA & Aka7even. Il duo vola a 375 punti e continua a dettare il passo. Un vantaggio importante, costruito sera dopo sera con una strategia lucidissima. Alle loro spalle prova a restare agganciato Dargen D’Amico, fermo a quota 260, mentre Leo Gassmann con la performance di ieri sera si prende il podio salendo a 250 punti e superando le Bambole di Pezza, ora quarte a 245. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfattoquotidiano.it - Classifica Fantasanremo | Samuray Jay vince la giornata, Leo Gassmann si prende il podio. E ora viene il bello

