Ecco la classifica aggiornata dei conduttori che hanno presentato il maggior numero di Festival di Sanremo. La lista include i nomi di chi ha condotto più edizioni nel corso degli anni, offrendo un quadro chiaro delle figure più presenti sul palco dell’Ariston. Questa graduatoria si basa sui dati raccolti fino a oggi e riflette le presenze più frequenti tra i conduttori storici del festival.

Festival di Sanremo: dall’anno prossimo cambia tutto! O, almeno, così sembrerebbe. Il Direttore Artistico e conduttore Carlo Conti, infatti, ha più volte dichiarato che questo sarà il suo ultimo anno alla conduzione e un cambio alla guida, quando si parla della manifestazione canora più importante d’Italia, può significare anche una rivoluzione totale. In cosa? Nel regolamento diverso, nel cambio di giurie e di struttura delle serate, nella scelta e nel numero dei cantanti in gara e in tanto altro ancora. È vero che già Amadeus alla fine dell’edizione 2021 proprio come l’anno precedente, si era dichiarato restio nei confronti di un terzo Festival, e le cose sono poi cambiate portandolo addirittura alla quota di cinque conduzioni consecutive, quindi non è detta l’ultima parola. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Classifica aggiornata dei conduttori che hanno presentato più Festival di Sanremo

Leggi anche: Sempre più miliardari in Italia, chi sono: la classifica aggiornata dei patrimoni

Leggi anche: Forbes, la classifica dei cantanti che hanno guadagnato di più nel 2025

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Discussioni sull' argomento I primi cinque della seconda serata: Paradiso, Lda Aka 7even, Ermal Meta, Fedez-Masini, Nayt; Il programma della prima puntata del Festival; Sanremo 2026, scaletta terza serata: cantanti in gara, ospiti e conduttori di stasera; Ecco Sanremo 2026: le serate, le giurie, i favoriti.

La classifica aggiornata dopo la terza serata - facebook.com facebook

Serie A, la classifica aggiornata: la Roma si porta a -4 dal Milan x.com