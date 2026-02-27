Classici tributi novità Se il teatro è sempre una buona idea

Il teatro continua a proporre un mix di classici, tributi e novità, attirando il pubblico con spettacoli che spaziano tra epoche e stili diversi. Recentemente, uno degli appuntamenti più attesi si è svolto al teatro greco di Siracusa, attirando numerosi spettatori. A seguire, una rappresentazione in programma al Teatro Carcano coinvolge interpreti di rilievo, pronti a portare in scena un classico rivisitato.

di Raffaella Parisi Dopo il successo al teatro greco di Siracusa in tour nazionale sino al 1° marzo al Teatro Carcano in programma ’ Lisitrata ’ con Lella Costa e con Marco Brinzi, Francesco Migliaccio, Stefano Orlandi, Maria Pilar Pérez Aspa, Giorgia Senesi, Irene Serini. Scritta da Aristofane nel V secolo a.C., Lisistrata è una delle più celebri commedie dell’antichità, ma la sua forza satirica e il suo messaggio restano attuali. Il 27, 28 febbraio e 1° marzo il Teatro San Babila è in scena ’ Un letto per due ’ la storia di un matrimonio, tra gioie e dolori, speranze e rimpianti con protagonisti Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi. Al teatro Arcimboldi in scena sino al 23 marzo ’ Notre Dame de Paris ’ con le musiche di Riccardo Cocciante per la drammatica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

