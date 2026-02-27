Clan dei Gaglianesi | la Dda ha chiesto sette condanne e un' assoluzione

Sette condanne con pene fino a 20 anni di reclusione e un'assoluzione, questa in sintesi la requisitoria del pm Veronica Calcagno nel processo con rito abbreviato nato dall'inchiesta "Clean Money" sul clan dei Gaglianesi. Per altri quattro imputati la pm della Dda ha chiesto di dichiarare l'intervenuta prescrizione per Antonio Donato, di Catanzaro, Stefania Costanzo, di Catanzaro, Antonio Procopio, di Catanzaro e Rodolfo Procopio di Catanzaro, previa esclusione dell'aggravante mafiosa. Nei confronti di Roberto Corapi, di Catanzaro, ha chiesto 10 anni di reclusione; per Francescopaolo Morabito, di Catanzaro, 20 anni di reclusione; Andrea Fava, di Catanzaro, 12 anni e 2.