Ciro Caliendo davanti al gip tre ore di interrogatorio serratissimo | È stato un incidente

Ciro Caliendo è stato ascoltato dal gip del Tribunale di Foggia in un interrogatorio durato oltre tre ore. La difesa ha definito l’interrogatorio “serratissimo”. Durante l’udienza, Caliendo ha ripetuto che quanto accaduto si è trattato di un incidente. La pm Sabrina Cicala ha presieduto l’udienza, mentre il gip Mario De Simone ha presieduto l’interrogatorio.

