circolo velico ravennate gli ilca subito protagonisti

La stagione agonistica del Circolo Velico Ravennate inizia con una regata zonale Ilca che ha visto la partecipazione di oltre 30 atleti. La competizione ha coinvolto i velisti in un clima di grande entusiasmo, segnando il debutto ufficiale delle attività sportive dell’anno. La giornata si è svolta tra vento e sfide intense, dando il via a un calendario ricco di eventi.

Una regata zonale Ilca con oltre 30 partecipanti ha aperto la stagione agonistica 2026 del Circolo Velico Ravennate. Nonostante il meteo incerto, si sono comunque disputate due regate, merito anche del Comitato di regata che ha creduto fino all’ultimo nella possibilità di portare a termine una competitiva giornata di vela. Bene hanno fatto gli atleti del Cvr che, tra gli Ilca 4, hanno occupato tutto il podio, con Anna De Angelis sul gradino più alto con 6 punti, seguita da Diego Brera con 7 e da Mattia Panvini con 8. Rappresentanti del circolo di via Molo Dalmazia anche il 4° e il 5°, Alessandro Riccetti e Silvia Bunicci. Tra gli Ilca 6, vittoria per Edoardo Masotti che, con due punti, frutto di altrettanti primi posti, davanti a Lorenzo Savelli, suo compagno di squadra al Cvr, e Raffaele Montanari del Centro Velico Punta Marina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

