Cinturrino la caccia ai colleghi omertosi | L' ordine dal Viminale | Fare piazza pulita

Il caso dell’assistente capo Carmelo Cinturrino coinvolge il commissariato Mecenate a Milano e ha portato a un'azione decisa da parte del Viminale, che ha ordinato di identificare e allontanare i colleghi omertosi. La vicenda ha suscitato attenzione tra le forze di polizia e ha portato a un'indagine interna per fare luce sulle eventuali collusioni o silenzi. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Il caso dell’assistente capo Carmelo Cinturrino scuote anche il commissariato Mecenate a Milano. Arrestato con l’accusa di aver ucciso un pusher nel bosco di Rogoredo e di aver organizzato la messinscena della pistola giocattolo, le accuse a carico dell'agente hanno aperto numerosi altri interrogativi: all’interno del commissariato qualcuno sapeva e ha taciuto? Perché i vertici non sono stati informati?. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

