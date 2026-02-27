Cicoli sponsorizza il privato Pd e alleati | il primario va cacciato E il video incriminato sparisce

A Pesaro, si è sollevato un caso che coinvolge un primario pubblico che pubblicizza una struttura privata a pagamento. La questione ha generato polemiche tra esponenti politici e cittadini, con richieste di azioni immediate. Nel frattempo, il video che aveva alimentato le discussioni è stato rimosso, alimentando ulteriori dubbi e curiosità sulla vicenda.

Pesaro, 27 febbraio 2026 – Un primario pubblico che promuove una struttura privata a pagamento. È questa la scintilla che ha acceso un caso politico-sanitario destinato a far discutere. Nel mirino finisce il dottor Claudio Cicoli, direttore dell’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia degli ospedali di Pesaro e Fano. La maggioranza consiliare di centrosinistra parla senza mezzi termini di “scandalo” e chiede la sua rimozione immediata dall’incarico. Al centro della bufera c’è un video pubblicato sui social del Centro medico fanese Arcadia. Pochi secondi, ma sufficienti a innescare la polemica. Il primario Cicoli e il centro Arcadia Nelle immagini il primario è seduto su un lettino, accanto a un ecografo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Cicoli sponsorizza il privato”, Pd e alleati: il primario va cacciato. E il video incriminato sparisce Il colpo finale che cambia tutto: video incriminato e il mistero di Roberto BemboLa sua morte, un atto di generosità o di aggressione? Il processo in appello promette sorprese Le immagini, esaminate per la prima volta nel corso... Leggi anche: Primario arrestato e sanità nel Lazio, Cgil: “Pochi controlli per carenza di personale, così cresce il privato”