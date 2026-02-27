Un uomo di 59 anni, noto imprenditore e appassionato sportivo, è deceduto improvvisamente a causa di un malore. La sua scomparsa ha colpito la comunità di Azzano San Paolo, dove i funerali sono stati programmati per venerdì 27 febbraio alle 16 nella chiesa parrocchiale locale. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e conoscenti.

IL LUTTO. Roberto Marini di Azzano San Paolo, è morto per malore a 59 anni. I funerali saranno celebrati venerdì 27 febbraio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Azzano. «Era il nostro faro, il nostro centro, il nostro mondo». Simona è la moglie di Roberto Marini, mancato domenica all’età di 59 anni per un malore, e lo ha ricordato con estrema commozione e tenerezza, insieme alla figlia 37enne Nadiane, giovedì pomeriggio nella casa del commiato Maggioni di Azzano San Paolo, dove la salma è stata composta: per tutto il giorno sono stati moltissimi gli amici e i familiari che hanno portato il loro ultimo saluto. Roberto lascia nel dolore anche il figlio ventenne Alessandro e i parenti tutti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Ciao “Conte”»: addio a Roberto, imprenditore e sportivo dal tratto gentile

