Una donna in gravidanza, al settimo mese, chiede se esistano tisane o cibi utili a drenare i liquidi, poiché nota gambe gonfie e pesanti, specialmente la sera. La sua domanda riguarda possibili rimedi alimentari o naturali per alleviare il problema, senza specificare altre condizioni o fattori che possano influire sui sintomi. La richiesta si concentra su soluzioni pratiche e immediatamente applicabili.

Salve dottoressa, sono entrata nel settimo mese e nonostante non sia estate, le mie gambe sembrano due tronchi, soprattutto la sera. So che devo bere molto, ma mi chiedevo se esistessero dei cibi o delle tisane specifiche (sicure per il feto) che aiutino a drenare i liquidi senza interferire con la pressione arteriosa, che ho tendenzialmente bassa. Grazie mille. Salve signora, fermo restando che le tisane in gravidanza devono essere usate con moderazione e che sarebbe bene consultare il proprio ginecologo prima di assumerle, per la ritenzione idrica si può optare per la tisana al finocchio, che ha sicuramente un effetto soprattutto digestivo e antigonfiore, ma può anche avere un leggero effetto drenante. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ci sono tisane o cibi che aiutano a drenare i liquidi in gravidanza?”

