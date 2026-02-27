Una donna, ormai al settimo mese di gravidanza, chiede se esistano tisane o alimenti che aiutano a drenare i liquidi. Descrive le sue gambe, che sembrano gonfie e pesanti soprattutto di sera, anche se non è estate. La domanda si concentra sulle possibili soluzioni naturali per alleviare il gonfiore durante la gravidanza.

Salve dottoressa, sono entrata nel settimo mese e nonostante non sia estate, le mie gambe sembrano due tronchi, soprattutto la sera. So che devo bere molto, ma mi chiedevo se esistessero dei cibi o delle tisane specifiche (sicure per il feto) che aiutino a drenare i liquidi senza interferire con la pressione arteriosa, che ho tendenzialmente bassa. Grazie mille. Salve signora, fermo restando che le tisane in gravidanza devono essere usate con moderazione e che sarebbe bene consultare il proprio ginecologo prima di assumerle, per la ritenzione idrica si può optare per la tisana al finocchio, che ha sicuramente un effetto soprattutto digestivo e antigonfiore, ma può anche avere un leggero effetto drenante. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ci sono tisane o cibi che aiutano a drenare i liquidi in gravidanza?”

I cibi di gennaio che aiutano davvero metabolismo, sistema immunitario e intestinoGennaio è sempre un mese particolare: si rientra dalle feste, durante le quali si è mangiato di più, e si cercano alimenti più sani e in grado di...

Una raccolta di contenuti su sono tisane.

Discussioni sull' argomento Non è solo cosa mangi: ecco quali sono le bevande che danneggiano (o salvano) il tuo intestino; Mangi troppi zuccheri? I 5 segnali che il corpo invia quando esageri; da Sandra Simonetti 23 Feb 2026; Conegliano- Manuel Caffe’ apre in centro il nuovo Coffee Living.

Le tisane e gli infusi non sono solo per noi! I tuoi gatti possono beneficiare di rimedi naturali per migliorare la digestione, prevenire disturbi urinari e mantenere l’equilibrio intestinale. In questo carosello, ti presentiamo alcuni infusi che possono aiutare il tu - facebook.com facebook