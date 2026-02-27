Ci sono delle mucche sui binari | ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria Orte-Fiumicino – Video

Nel primo pomeriggio, sulla linea ferroviaria Orte-Fiumicino, sono stati registrati ritardi e alcune cancellazioni a causa di una quindicina di mucche che si trovavano sui binari. L'intervento delle autorità ha portato alla rimozione degli animali e alla ripresa regolare del servizio. La situazione ha causato disagi ai pendolari che viaggiavano sulla tratta.

Ritardi e un paio di cancellazioni sulla linea ferroviaria Orte-Fiumicino poco dopo le 12 per la presenza di una quindicina di mucche nei pressi dei binari. I treni, spiega Fs, "stanno procedendo a vista e a velocità ridotta" in attesa che la mandria venga spostata.

