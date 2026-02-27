Ci ha lasciati Addio al politico e ministro italiano l’annuncio è appena arrivato

È venuto a mancare oggi a Firenze un noto economista ed ex ministro italiano, che aveva 92 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel panorama politico e accademico nazionale. La notizia si diffonde tra amici e colleghi, che ricordano il suo contributo nel settore pubblico e le sue attività di studio e ricerca. La sua assenza lascia un vuoto nel mondo della cultura e della politica italiana.

È morto oggi a Firenze, sua città natale, l’economista ed ex ministro Piero Barucci. Aveva 92 anni. Figura centrale per decenni nel mondo della finanza e delle istituzioni, Barucci ha attraversato ruoli di primo piano tra banche, governo e università, in un percorso che lo ha reso uno dei profili più riconoscibili dell’economia italiana del secondo Novecento. Nato il 29 giugno 1933, ha legato una parte rilevante della sua carriera a Firenze e alla Toscana, alternando l’attività accademica a incarichi di responsabilità in ambito pubblico e privato. La notizia della sua scomparsa segna la fine di una stagione in cui competenze tecniche e responsabilità istituzionali hanno spesso viaggiato insieme, soprattutto nei passaggi più delicati della politica economica nazionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

