Un uomo di 52 anni si è presentato in un supermercato di Villaricca, affermando di essere amico di alcuni membri della zona e di ricevere ordini da un certo Chicco. La richiesta era chiara: 30mila euro come tangente. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini più ampio legato a un’attività di estorsione nel territorio.

“Sono l’amico dei compagni, mi manda Chicco”. Così si era presentato Giovanni Rella, melitese, 52 anni, al titolare di un noto supermercato di Villaricca, chiedendo la tangente di 30mila euro. Ad attenderlo, però, c’erano i Carabinieri di Castello di Cisterna, che gli hanno stretto le manette ai polsi. La Corte di Appello di Napoli, accogliendo le argomentazioni dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, gli ha concesso uno sconto di pena di un anno di reclusione, rideterminando la condanna in anni 3 mesi 8 di reclusione. “Ci devi dare 30mila euro.”. Il racket del clan di Villaricca, sconto di pena per 52enne di Melito Già in primo grado non era arrivata, però, la stangata auspicata dalla Procura di Napoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - “Ci devi dare 30mila euro…”. Il racket del clan di Villaricca, sconto di pena per 52enne di Melito

