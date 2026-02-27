Chivu confermato e Inter pronta a cambiare pelle | nuovo modulo e rivoluzione tattica per rilanciare l’assalto all’Europa

L’Inter ha confermato Cristian Chivu come parte integrante del suo staff e sta preparando una rivoluzione tattica, introducendo un nuovo modulo per migliorare le prestazioni e puntare più in alto in Europa. La squadra si sta riorganizzando, adottando strategie diverse e cambi di formazione per affrontare al meglio la prossima stagione. La società ha deciso di fare affidamento sulla continuità e su un nuovo approccio tecnico.

Rinnovo Carnesecchi, l’Atalanta al lavoro per blindare il suo portiere. Tutti gli aggiornamenti Vlasic Torino, rinnovo a rischio? Si inserisce una big in Serie A! I possibili scenario di calciomercato Locatelli Juve, tutto pronto per il rinnovo? I bianconeri vogliono blindare il capitano fino al 2030. Ecco il punto sulla trattativa Rinnovo Carnesecchi, l’Atalanta al lavoro per blindare il suo portiere.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chivu confermato e Inter pronta a cambiare pelle: nuovo modulo e rivoluzione tattica per rilanciare l’assalto all’Europa Chivu blinda la panchina e l’Inter prepara la rivoluzione: un nuovo modulo per l’assalto all’EuropaCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Juve Roma, Spalletti prepara la rivoluzione tattica: alla Continassa provato un nuovo modulo, può essere messo in pratica domani seraPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Chivu: C'è amarezza, ma ci è mancata energia. Il Bodo ha giocato 4 partite negli ultimi 3 mesi...; Lautaro l'abbiamo perso, si è fatto male: Chivu conferma il ko dell'attaccante; Inter, Chivu re del turnover ed ora arrivano altri due rinforzi, tutte le mosse del rumeno; Bastoni, colloquio con Chivu: sostegno dal tecnico e dalla squadra. E oggi parlerà in conferenza. Pagina 1 | Calciomercato Inter, un Lookmann per Chivu: chi è il nome che mette d'accordo tuttiMILANO - L’ Inter ripartirà da Cristian Chivu. A fine stagione - come già anticipato - questi prolungherà di un anno il contratto in scadenza: la decisione è stata presa dal club, intenzionato a ricon ... tuttosport.com Inter, Chivu re del turnover ed ora arrivano altri due rinforzi, tutte le mosse del rumenoChivu vince anche con il turnover: ancora garanzie e certezze da parte dei nerazzurri ora a +10 dal Milan. Due rientri importanti, martedì c'è la Champions ... sport.virgilio.it La formazione ufficiale dei nerazzurri per Inter-Bodo Glimt Chivu sorpende: confermato Frattesi a centrocampo con Barella e Zielinski! Davanti c'è ancora Pio con Thuram. #Inter #InterDipendenza #Formazione #UCL #InterBodo - facebook.com facebook #Inter - La distinta ufficiale: la novità di #Chivu è #Frattesi a centrocampo, preferito a Mkhitaryan. Confermato il tandem #Thuram- #Esposito in attacco #InterBodo @calciomercatoit x.com