Chiusura del pronto soccorso di Cava gli studenti in piazza | La sanità pubblica deve essere sempre accessibile

Oggi studenti e cittadini hanno manifestato in piazza a Cava, attraversando la città con un corteo, per protestare contro la possibile chiusura del pronto soccorso dell’ospedale locale. La mobilitazione è partita in risposta alla notizia di una minaccia di chiusura, portando in strada persone di diverse età che chiedono che la sanità pubblica rimanga sempre accessibile. La protesta si è svolta senza incidenti.

Studenti e cittadini hanno attraversato la città sfilando in corteo a seguito della minaccia di chiusura del Pronto Soccorso del nosocomio metelliano, stamattina. Il corteo, promosso dal Collettivo Studentesco Cavese con settimane di agitazione e sensibilizzazione nelle scuole, ha visto la.