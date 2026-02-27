Chiusura Csm Di Airola Napolitano | Abbiamo una soluzione pronta subito

Il presidente de ‘La Rete Sociale’ Serena Romano ha inviato una nota stampa al vicesindaco di Airola, Michele Napolitano, ponendo alcune domande sulla chiusura del Csm di Airola. La comunicazione, della durata di circa tre minuti, riguarda le risposte del vicesindaco alle questioni sollevate, mentre Romano ha annunciato la pubblicazione della nota. La vicenda si concentra su aspetti amministrativi e istituzionali locali.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del presidente de ‘La Rete Sociale’ Serena Romano che ha posto una serie di domande al vicesindaco di Airola Michele Napolitano. Come mai è calato il silenzio sulla chiusura del Csm di Airola e sullo spostamento del servizio a Puglianello? “Nessun silenzio. Per ora si è solo calmato il clamore della stampa presa di sorpresa dalla grave notizia del provvedimento della Asl. Ma c’è un grande equivoco da chiarire sulla vecchia struttura. E al di là di questo noi ci siamo già mossi: abbiamo delle alternative da proporre subito e una soluzione definitiva nel giro di 4 o 5 mesi. Stiamo aspettando ora che il direttore generale, Tiziana Spinosa, venga a visionarle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

