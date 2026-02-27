Chiusa la galleria La Giostra lungo la strada statale 73 Senese Aretina in direzione Sansepolcro

La galleria “La Giostra” lungo la strada statale 73 “Senese Aretina” in direzione Sansepolcro è stata chiusa. La chiusura interessa il tratto tra il km 145,950 e il km 146,100, nel territorio comunale di Arezzo. La comunicazione è stata fatta da Anas. La misura è in vigore dal 27 febbraio 2026.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Anas comunica la chiusura della galleria "La Giostra" lungo la strada statale 73 "Senese Aretina", nel territorio comunale di Arezzo (AR), dal km 145,950 al km 146,100, in direzione Sansepolcro. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un sopralluogo dei Vigili del Fuoco di Arezzo, che hanno disposto verifiche strutturali sul manufatto. È stata pertanto chiusa la carreggiata in direzione Sansepolcro, con attivazione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico in direzione Arezzo. Il cantiere è attivo h24 fino al completamento degli accertamenti tecnici e al ripristino delle condizioni di piena sicurezza per la circolazione.