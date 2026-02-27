Chiude l' atelier Pojero | Tutte le creazioni non vendute entro il 6 marzo saranno distrutte

L'atelier Pojero chiude i battenti, annunciando che tutte le creazioni non vendute entro il 6 marzo saranno distrutte. Dopo sei anni di attività, il fondatore ha pubblicato un ultimo video in cui ricorda i momenti vissuti, tra soddisfazioni e difficoltà. Ha sottolineato che pochi capiscono cosa comporta realizzare pezzi unici in un mondo dominato dalla produzione industriale.