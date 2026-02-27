Chiude l' atelier Pojero | Tutte le creazioni non vendute entro il 6 marzo saranno distrutte
L'atelier Pojero chiude i battenti, annunciando che tutte le creazioni non vendute entro il 6 marzo saranno distrutte. Dopo sei anni di attività, il fondatore ha pubblicato un ultimo video in cui ricorda i momenti vissuti, tra soddisfazioni e difficoltà. Ha sottolineato che pochi capiscono cosa comporta realizzare pezzi unici in un mondo dominato dalla produzione industriale.
"Questo sarà l'ultimo video che vedrete del mio Atelier. Sono passati sei anni dall'apertura sono stati anni belli ricchi di soddisfazioni ma anche momenti difficili, perché pochi comprendono realmente cosa significa creare qualcosa con le proprie mani andando contro la produzione industriale e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
