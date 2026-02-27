Chikungunya Ecdc | 70 casi dopo viaggi alle Seychelles per i turisti rischio alto

L’Ecdc ha segnalato oltre 70 casi di chikungunya tra i turisti rientrati dalle Seychelles dall novembre scorso. La maggior parte di queste infezioni riguarda persone che hanno viaggiato nell’arcipelago e che ora sono state identificate in 10 Paesi europei. Il rischio di contrarre la malattia è stato giudicato alto per chi sta pianificando un viaggio alle Seychelles.

(Adnkronos) – Rischio alto di Chikungunya per chi ha in programma una vacanza alle Seychelles. Dal novembre scorso sono stati segnalati "oltre 70 casi" dell'infezione trasmessa dalle zanzare "tra i viaggiatori di ritorno" dall'arcipelago, "in 10 Paesi europei". Un dato in "netto aumento rispetto ai primi mesi del 2025", che indica "una trasmissione in corso".