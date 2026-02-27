Chiara Pavan | dalla stella Michelin alla linea di partenza | Perché correre è libertà

Chiara Pavan, chef nota per aver ottenuto la stella Michelin, ha recentemente condiviso il suo entusiasmo per la corsa, che ha deciso di integrare nella sua quotidianità a Verona. La chef ha spiegato che correre rappresenta per lei un momento di libertà e di svago, e ha raccontato come questa attività sia diventata parte integrante della sua routine. La sua passione per la corsa si unisce così alla vita professionale, portandola a partire con entusiasmo nelle gare.

Chef di professione, runner per passione. Chiara Pavan, veronese, guida il ristorante stellato sull’isola di Mazzorbo (collegata con un ponte a Burano), nella Laguna Veneta, ed è il giudice ospite di MasterChef. La raggiungiamo al telefono mentre sta preparando del seitan, alimento vegetale ricco di proteine che può sostituire la carne, e che lei ama. L’attenzione all’ambiente e una cucina prevalentemente plant based fanno parte della sua visione, pur dovendo per lavoro assaggiare di tutto. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

