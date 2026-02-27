Chi sfida Drew ?

Da settimane, la tensione tra Cody Rhodes e il nuovo campione WWE McIntyre tiene banco negli eventi recenti. I due si sono affrontati più volte sul ring, alimentando un confronto che continua a catturare l’attenzione dei fan. La sfida tra i due si fa sempre più intensa, lasciando presagire ulteriori sviluppi nel corso delle prossime settimane.

La rivalità tra Cody Rhodes e il neo campione WWE McIntyre si protrae da diverse settimane. In questo feud ci è finito pure Orton che, nell’ultima edizione di Smackdown, mentre era impegnato nel match con Black, ha subito l’aggressione dello scozzese, per fortuna interrotta tempestivamente da un Cody furente. Questo segmento ha, se possibile, aumentato l’imprevedibilità dell’esito della Elimination Chamber, nella quale, oltre allo stesso Rhodes ed Orton, ci saranno Evans, Trick Williams, LA Knight e Jey Uso. Ha reso ancora più incerto il suo finale perché l’aggressione di Drew ai danni di Randy ha prospettato una eventuale rivalità tra i due, se quest’ultimo dovesse vincere, in vista di Wrestlemania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

