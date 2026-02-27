Chi potrebbe vincere Masterchef Italia 15 secondo noi e perché

Tra i partecipanti di Masterchef Italia 15 si distinguono alcuni concorrenti che mostrano una tecnica e una passione evidente in cucina. La competizione è serrata e ogni sfida richiede abilità diverse, lasciando spazio a sorprese e colpi di scena. La tensione tra i cuochi si fa sentire, mentre si cerca di emergere tra i migliori. La finale si avvicina e il pubblico attende con curiosità il risultato finale.

Bravo, preparato, preciso, calmo in ogni situazione. Mai una parola fuori posto, mai un ingrediente sbagliato. Grande talento, sembrava, e anche bellissima persona, forse più di qualsiasi altro concorrente mai passato per quella Masterclass. Ma il gioco è un gioco, e Matteo Lee, del tutto inaspettatamente, non è neanche arrivato a girare l'esterna stellata, la prova più ambita dopo la presentazione del proprio menu. Dunque bisogna puntare su qualcun altro dei quattro finalisti, che forse in effetti non sono quelli su cui avremmo scommesso in prima battuta (Alessandro è stato certamente un altro addio a sorpresa), ma che sono quelli che si sono guadagnati l'accesso alla puntata che dà la possibilità di passare alla storia come quindicesimo Masterchef d'Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

