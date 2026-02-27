Chi era Stefano Strada il motociclista ritrovato morto in un fosso pieno d'acqua nel Mantovano

Stefano Strada, un uomo di 60 anni residente ad Asola, nel Mantovano, è stato ritrovato senza vita questa mattina in un fosso pieno d’acqua lungo una strada della zona. La scoperta è stata fatta da un passante che ha segnalato la presenza del corpo alle autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Si chiamava Stefano Strada, aveva 60 anni ed era residente nel comune di Asola, nel Mantovano, il motociclista che questa mattina è stato ritrovato morto in un fosso pieno d'acqua a bordo strada.