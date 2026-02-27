Chi era Adriano Olivetti l’imprenditore illuminato che rivoluzionò il mondo del lavoro

Adriano Olivetti è stato un imprenditore e ingegnere che ha segnato il mondo del lavoro con un modo di gestire le aziende basato sull’innovazione e sull’attenzione alle persone. La sua attività si è concentrata sulla direzione di un’azienda che produceva macchine da scrivere, introducendo pratiche di lavoro diverse dal modello tradizionale. La sua presenza ha lasciato un’impronta significativa nel settore industriale italiano.

Adriano Olivetti è stato un imprenditore ed ingegnere, noto per il suo approccio innovativo alla gestione aziendale e per la visione sociale dell’industria. Nato a Ivrea nel 1901, fu il principale artefice della trasformazione dell’azienda di famiglia, la Olivetti, in un simbolo di eccellenza tecnologica e di avanguardia sociale. Figlio di Camillo Olivetti, fondatore della prima fabbrica italiana di macchine per scrivere, Adriano si laurea in ingegneria chimica al Politecnico di Torino. Fin da giovane, mostra un interesse profondo per le scienze sociali e per il pensiero urbanistico, influenzato da studi negli Stati Uniti e dalla conoscenza delle teorie del socialismo umanistico e del comunitarismo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Muore Adriano Olivetti: 27 febbraio 1960Accadde oggi: Il lavoratore non era visto come un ingranaggio produttivo, ma come un individuo da elevare culturalmente e professionalmente ... lapressa.it

“La fabbrica fu concepita alla misura dell’uomo perché questi trovasse nel suo ordinato posto di lavoro uno strumento di riscatto e non un congegno di sofferenza” Il 27 febbraio 1960, ad Aigle (Svizzera), ci lascia Adriano Olivetti x.com

