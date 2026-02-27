Durante il Festival di Sanremo 2026, si è distinto per la sua interpretazione di Laura Pausini, diventando protagonista di alcune delle esibizioni più commentate della kermesse. La sua presenza ha attratto l’attenzione del pubblico e dei media, contribuendo a creare un’atmosfera particolare durante le serate. La sua performance ha suscitato discussioni tra gli spettatori e gli appassionati di musica.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Presenza fissa in queste serate di Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia ha deliziato le serate del Festival con la sua imitazione di Laura Pausini. Dopo l’intervento della serata inaugurale, in cui aveva ironizzato sugli haters della cantante e definito il Festival una “festa di Paese”, il comico napoletano ha altri regalato irresistibili siparietti e imitazioni. Stasera l’incontro con la “vera” Laura in una divertente intervista doppia. Considerato uno dei più brillanti comici, imitatori e voice artist italiani, Vincenzo De Lucia è un’artista napoletano nato nel 1987. Attore di estrazione accademica, Vincenzo inizia la sua carriera nei primi anni 2000. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Chi è Vincenzo De Lucia, l’imitatore di Laura Pausini a Sanremo 2026

Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia chi è: l'imitatore di Laura Pausini(Adnkronos) - Vincenzo De Lucia torna questa sera, giovedì 26 febbraio, sul palco del Festival di Sanremo 2026 per vestire ancora una volta i panni...

Chi è Vincenzo De Lucia, l'imitatore di Laura Pausini a Sanremo 2026Sanremo, 25 febbraio 2026 – In molti si stanno chiedendo chi sia quella 'Laura Pausini' sgarbata e vanitosa che ogni tanto sostituisce l'originale...

Temi più discussi: Sanremo 2026, chi è Vincenzo De Lucia, l'imitatore di Laura Pausini; Vincenzo De Lucia a Sanremo 2026: chi è l'imitatore di Laura Pausini e Maria De Filippi; Vincenzo De Lucia, chi è il comico che imita Silvia Toffanin: carriera e tutte le donne dello spettacolo che ha interpretato; Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia al posto di Andrea Pucci? Chi è il comico napoletano (che imita solo donne).

Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia chi è: l'imitatore di Laura PausiniVincenzo De Lucia torna questa sera, giovedì 26 febbraio, sul palco del Festival di Sanremo 2026 per vestire ancora una volta i panni di Laura Pausini e non solo... Attore, imitatore e regista ... adnkronos.com

Sanremo 2026, chi è l'imitatore Vincenzo De Lucia nei panni di Laura Pausini sul palco dell'AristonOspite fisso di Sanremo 2026 è Vincenzo De Lucia, l'imitatore che veste scherzosamente i panni di Laura Pausini ... virgilio.it

HEAL THE WORLD A SANREMO Eseguita da Laura Pausini accompagnata dai bambini del Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano dello Zecchino d'Oro, le note di Heal The World hanno risuonato nel Teatro Ariston. Un omaggio a Michael Jackson e al facebook

Laura Pausini canta “Heal the World” di Michael Jackson a Sanremo 2026. #lapresse #Sanremo #LauraPausini x.com