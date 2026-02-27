Chi è Vincenzo De Lucia l’artista napoletano che imita Laura Pausini a Sanremo 2026

Vincenzo De Lucia, artista napoletano, ha partecipato a Sanremo 2026 interpretando Laura Pausini. La sua performance ha suscitato attenzione tra il pubblico, che ha apprezzato la capacità di imitare la cantante in modo fedele e divertente. De Lucia si è esibito sul palco del festival, mostrando le sue competenze nel trasformismo e nel canto. La sua presenza ha attirato l’interesse di molti spettatori.

Vincenzo De Lucia è tornato a far sorridere il pubblico del Festival di Sanremo 2026 nei panni di Laura Pausini, confermando la sua abilità nel trasformismo comico e musicale. Durante la seconda serata, l’imitatore napoletano ha proposto un nuovo siparietto insieme a Carlo Conti, mescolando ironia e riferimenti all’attualità del Festival. Il pubblico ha assistito a battute sugli haters, sul futuro della conduzione e su un possibile passaggio di testimone a Stefano De Martino, con la gag che ha strappato sorrisi e applausi. L’interpretazione di Laura Pausini da parte di De Lucia, curata nei minimi dettagli tra voce, gestualità e inflessioni, ha confermato il talento dell’artista nel portare personaggi iconici sul palco più famoso d’Italia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Sanremo 2026, diretta prima serata: Vincenzo De Lucia imita Laura Pausini

