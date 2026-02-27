Durante l’edizione di Sanremo 2026, una figura nota per il suo atteggiamento sfrontato si distingue per le sue battute pungenti e le risposte taglienti, attirando l’attenzione di pubblico e media. La protagonista si presenta con un carattere deciso, sfidando le aspettative e creando un’aria di tensione tra i presenti, lasciando un’impronta evidente nella manifestazione.

C’è una Laura Pausini che a Sanremo 2026 non canta, ma fa ridere. Risponde male a tutti, si vanta dei Grammy conquistati in mezzo mondo e guarda dall’alto in basso il palco dell’Ariston come se fosse una sgradita punizione. Quella, naturalmente, non è la vera cantante di Solarolo. È Vincenzo De Lucia, artista napoletano classe 1987, che da anni ha fatto dell’imitazione femminile una specialità assoluta, e che in questa edizione del Festival è diventato uno dei momenti più attesi di ogni serata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rairadio2 (@rairadio2) La sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival non era stata annunciata ufficialmente: solo qualche indiscrezione era filtrata nei giorni precedenti, alimentando la curiosità del pubblico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è Vincenzo De Lucia, la Laura Pausini “cattiva” che tormenta Carlo Conti a Sanremo 2026

Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia chi è: l'imitatore di Laura Pausini(Adnkronos) - Vincenzo De Lucia torna questa sera, giovedì 26 febbraio, sul palco del Festival di Sanremo 2026 per vestire ancora una volta i panni...

Chi è Vincenzo De Lucia, l'imitatore di Laura Pausini a Sanremo 2026Sanremo, 25 febbraio 2026 – In molti si stanno chiedendo chi sia quella 'Laura Pausini' sgarbata e vanitosa che ogni tanto sostituisce l'originale...

Temi più discussi: Sanremo 2026, chi è Vincenzo De Lucia, l'imitatore di Laura Pausini; Sanremo 2026, chi è Vincenzo De Lucia, il comico e imitatore napoletano: età, carriera, imitazioni e successi TV; Vincenzo De Lucia, chi è il comico che imita Silvia Toffanin: carriera e tutte le donne dello spettacolo che ha interpretato; Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia al posto di Andrea Pucci? Chi è il comico napoletano (che imita solo donne).

Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia chi è: l'imitatore di Laura PausiniVincenzo De Lucia torna questa sera, giovedì 26 febbraio, sul palco del Festival di Sanremo 2026 per vestire ancora una volta i panni di Laura Pausini e non solo... Attore, imitatore e regista ... adnkronos.com

Sanremo 2026, chi è l'imitatore Vincenzo De Lucia nei panni di Laura Pausini sul palco dell'AristonOspite fisso di Sanremo 2026 è Vincenzo De Lucia, l'imitatore che veste scherzosamente i panni di Laura Pausini ... virgilio.it

Laura Pausini omaggia il limoncello fatto in casa dalle nonne calabresi facebook

Laura Pausini canta “Heal the World” di Michael Jackson a Sanremo 2026. #lapresse #Sanremo #LauraPausini x.com