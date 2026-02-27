Chi è Stjepan Hauser la rockstar del violoncello in duetto con Fedez e Masini

Stjepan Hauser è un violoncellista conosciuto per aver collaborato con artisti come Fedez e Gianna Nannini. È stato protagonista di esibizioni che hanno portato il violoncello in contesti pop e di successo. La sua fama si è consolidata grazie a duetti e performance che hanno attirato l’attenzione di pubblico e critica. Hauser si distingue come uno dei musicisti più riconoscibili nel panorama musicale contemporaneo.

Sanremo, 27 febbraio 2026 – È la rockstar del violoncello, il musicista che ha rivoluzionato la musica del ‘cello’ in chiave pop. Il musicista croato Stjepan Hauser è più di un artista, un vero personaggio. Il pubblico internazionale lo segue da tempo, Sanremo lo ha scoperto con la serata delle cover. Un brano da brividi – ‘ Meravigliosa creatura ’, come non pensare alla grinta davvero rock di Gianna? – eseguito in duetto con Fedez & Masini. Ha 39 anni e ne dimostra 10 di meno, una carriera di tutto rispetto e una fama che lo precede. Il violoncellista star internazionale è tra gli artisti più seguiti sui palcoscenici globali. Un talento che lo ha consacrato al successo quando ancora era un vent’enne, portandolo sui placoscenici più prestigiosi del mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

