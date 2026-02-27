Chi è Sayf il rapper tutto casa Festival e Ramadan | è già diventato il nuovo eroe della sinistra

Sayf è un rapper noto per il suo stile incentrato sulla vita domestica, sui festival e sul Ramadan. Recentemente, la sua musica ha ottenuto molta attenzione, con il brano “Tu mi piaci tanto” che si è distinto tra le playlist radiofoniche, superando anche pezzi di artisti come Fedez, Ditonellapiaga e Tommaso Paradiso. La sua figura è ormai riconosciuta come un nuovo punto di riferimento nella scena musicale italiana.

Tra i brani più passati dalle radio oltre a quelli di Fedez-Masini, Ditonellapiaga e Tommaso Paradiso c'è anche il reggae di Sayf "Tu mi piaci tanto". Un altro tormentone, una canzone furba e intelligente per cantare l'amore per una donna e soprattutto per l'Italia, per questo giovane genovese di madre tunisina e padre italiano. Venticinquenne con pettinatura rasta di rito. Canzone ben dosata per piacere a tutti anche perché lui è un tipo sveglio e sa bene come evitare le strumentalizzazioni, anche quelle di "Repubblica". Osserva il digiuno del Ramadan, come ha scritto nella rubrica che tiene su "Il Secolo XIX", ma al quotidiano fondato da...

