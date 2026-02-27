Saverio Cigarini è un pianista che questa sera si esibirà in un duetto con Chiello. La collaborazione tra i due artisti si inserisce nella serata di Sanremo 2026 dedicata alle cover, in cui è atteso anche il momento con Morgan. La loro performance sarà uno dei momenti principali della serata, che vede protagonisti diversi interpreti e artisti in gara.

Il duetto tra Chiello e Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco era senza dubbio uno dei più attesi della serata di Sanremo 2026 dedicata alle cover. Come molto spesso accade quando si parla di Marco Castoldi, però, le cose sono andate diversamente, e il frontman dei Bluvertigo non accompagnerà il cantautore lucano. Al suo posto, sul palco dell’Ariston questa sera ci sarà Saverio Cigarini. Il pianista, originario di Modena, ha una formazione accademica classica, che gli ha offerto una base molto solida per poter poi sperimentare, spaziando tra i generi. La sua presenza al Festival non è una “toppa” dell’ultimo minuto: è, infatti, uno dei compositori del brano in gara di Chiello, Ti penso sempre, scritto insieme a Tommaso Ottomano, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Saverio Cigarini, il pianista che questa sera duetterà con Chiello

Sanremo 2026, chi è Saverio Cigarini: il pianista di ChielloSaverio Cigarini è il pianista scelto da Chiello per duettare con lui durante la quarta serata di Sanremo 2026 dedicata a cover e duetti.

Sanremo 2026, Morgan non duetterà con Chiello nella serata delle coverMorgan non duetterà con Chiello nella sera delle cover del Festival di Sanremo 2026, avrebbero dovuto omaggiare Luigi Tenco.

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Chi è Saverio Cigarini, il pianista che prende il posto di Morgan a Sanremo e duetterà con Chiello; Sanremo, anche Fiorano sarà protagonista con tre giovani musicisti di Spezzano; Sanremo 2026, Morgan non sarà presente sul palco con Chiello; Chiello con 'Ti penso sempre', arriva con un salto e indossa i tacchi.

Sanremo 2026, chi è Saverio Cigarini: il pianista di ChielloSaverio Cigarini è il pianista scelto da Chiello per duettare con lui durante la quarta serata di Sanremo 2026 dedicata a cover e duetti. Il giovane artista è stato scelto dal cantante dopo l’addio a ... dilei.it

Sanremo, Saverio Cigarini duetta con Chiello (in sostituzione di Morgan): chi è, età, dove vive e la carriera da compositoreSaverio Cigarini salirà sul palco di Sanremo 2026 per duettare con Chiello nella serata delle cover. Il duo si esibirà con il brano Mi sono innamorato di te. ilmessaggero.it

#Sanremo2026 Scaletta della 4^ serata Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – "Quello che le donne non dicono" Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – "Occhi di gatto" Chiello con il pianista Saverio Cigarini – "Mi sono innamorato di te" Dargen D’Am - facebook.com facebook

Cambio in corsa per #Sanremo2026: #Morgan non prenderà parte alla serata delle cover. Al suo posto, accanto a Chiello, salirà sul palco Saverio Cigarini. x.com