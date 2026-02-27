Chi è l’ex fidanzato di Belen che pubblicò il video hot online? Tobias Blanco e gli altri ex della showgirl

Tobias Blanco, ex fidanzato di Belen prima di Marco Borriello, ha pubblicato online un video hot che lo ritrae. Accanto a lui, altri ex della showgirl sono stati coinvolti in vicende simili o sono stati citati in relazione a questa storia. La questione ha attirato l’attenzione dei media e ha portato alla luce dettagli sulla vita privata della showgirl.

Tobias Blanco, l’ex fidanzato che Belen ha avuto prima della relazione con Marco Borriello, aveva dichiarato di essere in possesso di un video in cui lui e la showgirl si lasciavano andare alla passione in una camera da letto, poco più di venti minuti ada alto tasso hot che riprendono un’indubbiamente giovanissima Belen. Blanco aveva tentato di vendere il filmato ai giornali per 500 mila euro, ma era stato intercettato dall’ormai ex paladino di Belen, Fabrizio Corona, che aveva attirato l’incauto modello in un ristorante del centro di Milano con la scusa di voler acquistare il video. Una volta riuniti, grazie all’esercizio di metodi particolarmente persuasivi, Corona era riuscito ad ottenere il filmato, caricato su una chiavetta usb, e a consegnarlo ad una preoccupatissima Belen, che aveva provveduto a distruggerlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

