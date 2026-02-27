Stasera al Festival di Sanremo, Patty Pravo si esibirà con Nicoletta Manni, che è anche la moglie di Timofej Andrijashenko. Nicoletta Manni è una ballerina étoile del Teatro alla Scala di Milano. I due si sono sposati nel 2023, otto anni dopo aver iniziato la loro relazione. La coppia ha scelto di unire le loro vite dopo un lungo periodo di convivenza.

La moglie di Timofej Adrijashenko è Nicoletta Manni, etoile del Teatro alla Scala di Milano: i due sono convolati a nozze nel 2023, a distanza di otto anni dall’inizio della relazione. Stasera il ballerino sarà al Festival di Sanremo con Patty Pravo, insieme alla quale si esibirà sulla cover di Ornella Vanoni, Ti Lascio Una Canzone. Nato nel 1994 a Riga, studia presso l’ Accademia Nazionale Statale. Nel 2009 grazie a una borsa di studio vinta al Concorso Internazionale di Danza Città di Spoleto, frequenta il Russian Ballet College di Genova diretto da Irina Kashkova dove, nel giugno 2013, si diploma con il massimo dei voti. Riceve il Premio Positano Leonide Massine 2010 da Alberto Testa per l’alta qualità tecnica e professionale e RomainDanza 2011 su segnalazione di Carla Fracci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Timofej Andrijashenko, stasera al Festival di Sanremo con Patty Pravo

