Gregory Porter, cantante e songwriter statunitense, è noto per la sua voce profonda e il suo stile che unisce jazz, soul e gospel. È stato premiato con un Grammy e spesso si presenta con il suo cappello distintivo. Oggi, venerdì 27, è tra gli ospiti più attesi alla serata delle cover di Sanremo. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico e degli organizzatori.

Sanremo – Gregory Porter è tra gli ospiti più attesi della serata delle cover di oggi, venerdì 27 febbraio, del Festival di Sanremo, dove salirà sul palco insieme a Serena Brancale e Delia (cantante siciliana, finalista nell’ultima edizione di X Factor) per interpretare una speciale versione di "Bésame Mucho". Un incontro artistico raffinato ed emozionante che unirà tre sensibilità musicali, in una fusione tra jazz, soul e suggestioni latine. Scaletta Sanremo 2026 stasera: il Pdf con orari minuto per minuto della quarta serata (duetti e cover) Il cambio di piano Gregory Porter, una delle voci più autorevoli e amate del jazz contemporaneo, è nato a Sacramento, in California, nel 1971. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Gregory Porter, re del jazz: il cambio di piani, il Grammy, l’inseparabile cappello

Chi è Gregory Porter, il cantante jazz che duetta con Serena Brancale a Sanremo 2026Gregory Porter sarà tra i protagonisti, durante la serata cover di Sanremo 2026, accompagnando Serena Brancale e Delia Buglisi sul brano "Besame...

Leggi anche: Chi è Gregory Porter, il cantante americano con Serena Brancale a Sanremo 2026

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Serena Brancale: Ho preso coraggio e sono cambiata; Sanremo 2026, Gregory Porter ospite di Serena Brancale nella serata cover; Sanremo 2026, Serena Brancale con Qui con me. Il testo e la recensione della canzone; Sanremo 2026, ecco tutti i duetti della serata cover di venerdì.

Chi è Gregory Porter, il cantante jazz che duetta con Serena Brancale a Sanremo 2026Gregory Porter sarà tra i protagonisti, durante la serata cover di Sanremo 2026, accompagnando Serena Brancale e Delia Buglisi sul brano Besame ... fanpage.it

Chi è Gregory Porter, ospite Sanremo 2026/ Dall’infanzia difficile al successo con la musica jazzGregory Porter, chi è? Carriera e vita privata dell'artista statunitense che si esibirà a Sanremo 2026 nella serata cover con Serena Brancale ... ilsussidiario.net

DELIA questa sera sul palco di Sanremo con Serena brancale e Gregory Porter per cantare il brano Bésame Mucho di Consuelo Velázquez #delia #sanremo #bagheria - facebook.com facebook